Van Hooijdonk rectificeert uitspraken over Ajax-trainer Steijn

Eerder vroeg de voetbalanalist om uitstel en toen hij dat niet kreeg en het kamp Steijn het kort geding tot rectificatie aankondigde, kwam Van Hooijdonks advocaat Paul Tjiam van het kantoor Simmons en Simmons over de brug.

Vandaag al zou Van Hooijdonk de rectificatie publiekelijk maken. Daarmee is het kort geding vooralsnog van de baan en zal Steijn ook geen zaak aanspannen voor laster en smaad. Overigens behouden Steijn en zijn advocaat Kabalt zich het recht voor om alsnog een kort geding aan te spannen, mocht de rectificatie halfslachtig zijn.

Naast de rectificatie zal Van Hooijdonk ook door het stof moeten tijdens de eerstvolgende uitzending van Studio Voetbal waarin hij aanwezig zal zijn. Dat moet dan in de bewoordingen die Steijn en zijn advocaat eisen. In geval van halfslachtigheid zal de Ajax-trainer niet schromen om alsnog naar de rechter te stappen.

Steijn had de oud-speler van onder meer NAC Breda, Feyenoord, Celtic, Fenerbahçe, Benfica en Oranje tot woensdagmiddag 12.00 uur de tijd gegeven om zijn uitspraak van zondagavond te rectificeren, maar de oud-international liet die deadline verlopen.

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn zondagavond van ’duistere deals over spelers met bevriende makelaars’ in diens NAC Breda-tijd. De trainer reageerde door middel van een brief van zijn advocaat Jan Kabalt, waarin hij eiste dat Van Hooijdonk die woorden op de nieuwssite van de NOS én in Studio Voetbal zou terugnemen.

„Van de zijde van Van Hooijdonk is om uitstel gevraagd, maar dat verlenen we niet. We gaan door op de ingeslagen weg, dus een kortgeding aanvragen”, aldus advocaat Kabalt woensdag na het verlopen van de deadline van 12.00 uur om te rectificeren. De mededeling de zaak aanhangig te maken en naar de kortgedingrechter te stappen door Steijn heeft Van Hooijdonk doen besluiten alsnog door het stof te gaan.

