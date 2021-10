Hij was medeoprichter en tien jaar voorzitter van NLCoach, een belangenorganisatie van, voor en door trainers. Alberda: „Er is geen enkele goede reden om geen kennis en ervaringen met elkaar te delen.”

Vorig jaar, op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, smeedde Alberda een team van prominenten om het belang van sport en vitaliteit te onderstrepen. Samen met Louis van Gaal, Guus Hiddink, Sarina Wiegman, Bas van de Goor, Epke Zonderland en neuropsycholoog Erik Scherder werd bij het kabinet aangedrongen werk te maken van een vitale samenleving met daarin een cruciale rol voor sport en bewegen.

„Corona is het beste wat de sport kon overkomen”, zegt Alberda een tikje provocerend. „Het maakt duidelijk hoe belangrijk sport is. Bij het ministerie van VWS zou ik dat nu niet meer hoeven uit te leggen. De bewijzen zijn geleverd. In de afgelopen anderhalf jaar is gebleken hoe belangrijk verenigingen zijn voor beweging en ontmoeting.”

„Duidelijk is nu ook hoe sport ons verbindt, ook door wedstrijden die we in stadions of op televisie kunnen zien. En wat bleek ook? Toen we niet meer konden sporten, zijn we heel veel kilo’s aangekomen. Dit moet ons niet meer overkomen en dus moeten we fitte en vitale mensen afleveren. Wij willen dat de 24.000 sportverenigingen professionaliseren en de scholen gaan helpen om gymnastiekonderwijs te geven. Dat ontlast de scholen en ontzorgt de zorg.”

