Van de Zandschulp verder in Doha, Brouwer wint in Marseille

Van de Zandschulp en Ivasjka stonden ruim een maand geleden tijdens de Australian Open ook al tegenover elkaar. Destijds won Van de Zandschulp in vier sets.

In de volgende ronde neemt de Wageninger het op tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili of de Fransman Alexandre Müller.

Bekijk ook: Slordige Van de Zandschulp kansloos tegen Medvedev op ABN Amro Open

Bekijk ook: Twijfels bij Botic van de Zandschulp na tegenslag

Van de Zandschulp verloor vorige week in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Rotterdam van de latere winnaar Daniil Medvedev uit Rusland. Tallon Griekspoor, die tot de halve finales reikte, doet ook mee in Doha.

Bekijk ook: Murray overleeft drie matchpoints en klopt Sonego in Doha

Brouwer trekt stijgende lijn door en wint in Marseille

Gijs Brouwer heeft opnieuw een wedstrijd op het hoogste niveau gewonnen. De 26-jarige Nederlander bereikte dinsdag ten koste van de Zweed Elias Ymer de tweede ronde van het ATP-toernooi van Marseille. Het werd 3-6 7-5 6-3.

Brouwer baarde vorige week opzien in Rotterdam, waar hij op een wildcard tot de laatste acht reikte bij het ABN AMRO Open. In Marseille overleefde hij vervolgens twee kwalificatiewedstrijden en bereikte hij het hoofdtoernooi.

Brouwer is op de wereldranglijst opgeklommen naar de 116e positie. Ymer staat 172e. In de tweede ronde speelt Brouwer tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die in Rotterdam de halve finales bereikte.