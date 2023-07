Tadic en Ajax naderen elkaar

Tadic is gefrustreerd over het feit dat de lat in Amsterdam lager wordt gelegd en er wordt bezuinigd in plaats van dat er wordt toegeslagen op de transfermarkt, maar is bereid met zijn ’kloep’ mee te denken. Door zijn vertrek komt zijn salaris van 6,5 miljoen euro bruto vrij en dat kan worden aangewend voor het aantrekken van andere spelers.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is er ook veel aan gelegen om Tadic op een Koninklijke manier afscheid te laten nemen. De Serviër werd in 2019, 2021 en 2022 met Ajax kampioen van Nederland, bereikte in 2019 de halve finale van de Champions League en was sinds zijn komst in 2018 qua doelpunten en assists telkens de meest waardevolle speler van de Eredivisie. Daarnaast was hij voor de jonge spelers een voorbeeld qua inzet, voeding, extra training en dus qua leven als een prof.

Mislintat wil een scenario als bij Daley Blind, die na een ruzie met Alfred Schreuder met slaande deuren uit Amsterdam vertrok, voorkomen. Toch wil de directeur voetbalzaken garanties van Tadic en diens zaakwaarnemer Milos Malenovic. Zo worden er afspraken gemaakt voor het geval de aanvaller na het ontbinden van zijn verbintenis snel een nieuw contract tekent bij een andere club. Ajax zet in op een transfersom of bonussen.