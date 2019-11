Barty bekroont topjaar met titel WTA Finals

De 23-jarige Australische beleefde in 2019 haar grote doorbraak. Na haar eindzege op het gravel in Parijs kwam Barty aan kop van de wereldranglijst te staan. Ze won dit jaar ook de toernooien van Miami en Birmingham. Op de WTA Finals verloor de debutante in de groep alleen van Kiki Bertens, die de geblesseerd afgehaakte Naomi Osaka kwam vervangen. Met haar eindzege verdiende de Australische in totaal 4,4 miljoen dollar, omgerekend bijna 4 miljoen euro. Svitolina moest zich tevreden stellen met iets meer dan de helft.

Svitolina bereikte ongeslagen de eindstrijd van het lucratieve eindejaarstoernooi met de acht beste tennissters van dit seizoen. Ze zag in de halve finale haar Zwitserse opponente Belinda Bencic tijdens de derde set geblesseerd opgeven. De Oekraïense leidde daarin met 4-1. De tennisster uit Odessa stond dit jaar niet eerder in een finale, maar ze zat op Wimbledon en de US Open wel bij de laatste vier.

Een break in de tiende game leverde Barty de eerste set op. De Australische leverde in de derde game van de tweede set haar service in, maar brak direct terug. Nadat beide tennissters nog een keer hun servicebeurt hadden verloren, brak Barty opnieuw. Ze serveerde de partij zelf uit en mocht vervolgens de Billie Jean King-trofee in ontvangst nemen. „Ik heb het beste team ter wereld”, zo loofde Barty op het podium haar begeleidingsstaf.