Vanaf 10.00 uur: live vooruitblik op kwalificatie F1 met oud-topcoureur Christijan Albers

Albers vormt samen met dé Formule 1-verslaggever van De Telegraaf, Erik van Haren, inmiddels een uiterst succesvol duo in diverse shows en samen hebben ze de best gewaardeerde Formule 1-podcast van Nederland elke maandag na de race. Albers en Van Haren schuiven dit weekeinde aan bij presentator Wilson Boldewijn.

De Telegraaf pakt tijdens het Grand Prix-weekeinde in Zandvoort extra uit, via alle mogelijke kanalen. Zowel in de krant als op de website houden verslaggevers Erik van Haren en Lars van Soest vanaf het circuit de lezers op de hoogte van het reilen en zeilen tijdens de Dutch Grand Prix.

