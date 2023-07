Nederlands kwartet zesde op 4x100 vrije slag, wereldrecord Australië

Het goud was voor het kwartet van Australië dat met 3.27,96 het eigen wereldrecord van 3.29,69 van de Olympische Spelen van Tokio ruim verbeterde. De zwemsters van de Verenigde Staten werden tweede, China werd derde.

Vorig jaar finishte het Nederlandse viertal bij de mondiale titelstrijd in Boedapest als zevende. Hoewel de vrouwen in Japan er niet in slaagden een medaille te pakken, waren ze te spreken over de zesde plek. „We zijn een vrij jong team met twee debutanten. Ik denk dat we dan hier tevreden mee kunnen zijn”, zei Busch.

Steenbergen

Steenbergen plaatste zich een half uur voor de finale van de 4x100 meter vrij voor de eindstrijd van de 200 meter wissel. Ze zwemt maandag voor het eerst een individuele finale bij de WK. Ze zette op de 4x100 meter vrij nog wel een inhaalrace in, maar kon niet in de buurt van de medailleplekken komen. „Ik denk dat we er toch alles uit hebben gehaald wat er nu inzit. Zesde van de wereld is met deze ploeg niet verkeerd.”

Ze was ook te spreken over haar individuele finaleplaats op de 200 meter wissel. „Het ging een stuk beter dan vanochtend, toen heb ik mijn race verkeerd ingedeeld. Ik stond er niet zo bij stil, maar die finaleplaats is toch wel een mijlpaal.”