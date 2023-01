Piazza twee jaar langer bondscoach volleyballers: ’Nu deelname Spelen afdwingen’

Piazza is sinds 2019 bondscoach van het Nederlandse team. De volleybalbond verlengde zijn contract in 2021 al voor twee jaar.

„Het Nederlands team heeft de laatste jaren progressie getoond, zowel in het spel als in behaalde resultaten”, meldt technisch directeur Herman Meppelink als reden voor de contractverlenging. „De samenwerking in de staf is uitstekend, evenals tussen de staf en het team. Het ultieme doel is om deelname aan de Olympische Spelen van Parijs af te dwingen.”

In 2021 eindigde Oranje als vijfde op het EK, de beste prestatie sinds 1999. De volleyballers bereikten afgelopen zomer de finale van de Nations League. De ploeg werd op het WK afgelopen zomer in de achtste finales uitgeschakeld.