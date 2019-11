De Vrij en Inter geven winst uit handen

Inter domineerde de eerste helft en drukte dat uit in twee doelpunten. Lautaro Martinez schudde in de 5e minuut de Duitse aanvoerder Mats Hummels van zich af, trok vanaf rechts naar binnen en maakte het fraai af. De Italiaanse ploeg van verdediger Stefan de Vrij verdubbelde kort voor rust de voorsprong via Matias Vecino, die het eindpunt was van een flitsende aanval.

Dortmund wist zich in de tweede helft echter op te richten. Hakimi en Julian Brandt brachten de thuisclub langszij, waarna de Marokkaan in de 77e minuut ook voor de winnende treffer tekende. Hij schoof de bal na een steekpass van Jadon Sancho in de korte hoek langs keeper Samir Handanovic. Dortmund kwam daardoor op zeven punten, één minder dan koploper FC Barcelona dat eerder op de avond niet wist te winnen van Slavia Praag (0-0). Inter bleef op vier punten staan.