Breukers op weg naar bijzonder record bij Heracles

De 32-jarige rechtsback heeft met zijn club Heracles Almelo overeenstemming bereikt over een nieuw contract voor komend seizoen. Dat wordt het veertiende seizoen als prof voor de Oldenzaler.

Quansah

Tweeënhalf jaar was Breukers actief bij de buren van FC Twente, maar daarvoor (van 2007 tot 2012) en daarna (sinds 2015) heeft hij voor Heracles gespeeld. Breukers ligt op koers om de Heracles-speler met de meeste duels in de Eredivisie te worden. Die eretitel is nu in handen van Kwame Quansah, die 262 keer op het hoogste niveau uitkwam voor de club uit Almelo.

Breukers staat op dit moment op 248 Eredivisie-wedstrijden voor Heracles.