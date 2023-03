Eindelijk succesje voor Chelsea: door naar kwartfinale Champions League

Op slag van rust was het Raheem Sterling die de score opende. De Blues waren in de eerste helft veruit de beste ploeg. Kai Havertz zag nog een doelpunt worden afgekeurd en raakte een keer de paal.

Vroeg in de tweede helft kreeg Chelsea een penalty. Scheidsrechter Danny Makkelie zag op de beelden dat Marius Wolff hands had gemaakt. In eerste instantie verzuimde Havertz het buitenkansje te benutten door op de paal te schieten, maar hij kreeg een tweede kans. Makkelie had gezien dat de keeper Alexander Meyer niet op de lijn stond. De tweede poging van Havertz was wel raak: 2-0.

Daarna had Jude Bellingham nog een prima kans op de aansluitingstreffer die verlengen zou betekenen, maar hij schoot naast. In het laatste kwart van de wedstrijd liet Chelsea het spel aan Dortmund, maar beide ploegen konden geen potten meer breken. OOk niret in de zes minuten extra tijd en zo gaat Chelsea verder in de Champions League.

Het Europese toernooi moet het seizoen van de Londense topclub redden. Chelsea staat in de Premier League op de tiende plaats en werd in zowel de FA Cup als de League Cup voortijdig uitgeschakeld.

De Duitsers wonnen dit jaar tot nu toe alle wedstrijden - tien in totaal - in de competitie, Duitse beker en Champions League. Daar kwam op Stamford Bridge dus een eind aan.