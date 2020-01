PSV wacht op AC Milan voor Rodríguez

De Eindhovenaren meldden zich eerder al officieel bij AC Milan en wachten op antwoord van de Italianen om hem voor de rest van het seizoen op huurbasis over te nemen. PSV zet vol in op zijn nummer één kandidaat, waarvan het inmiddels duidelijk is dat hij zijn pijlen op een gang naar Eindhoven heeft gezet. De Zwitsers international weet zich in de top van Nederland verzekerd van speelminuten met het oog op het EK van komende zomer.

Dat is voor de speler de hoofdreden om clubs van het kaliber Napoli, dat tevens interesse heeft, links te laten liggen. De zaakwaarnemer van Rodríguez, Gianluca Di Domenico, is met de werkgever van de Zwitser in de slag om de voorwaarden te creëren waarop hij naar PSV kan vertrekken.

Rodríguez is de enige beoogde aanwinst van PSV deze transferwinter. Een nieuwe spits zal, ondanks het wegvallen van Donyell Malen en het fysieke kwakkelen van pinchhitter Kostas Mitroglou, niet worden gehaald. Sam Lammers maakt in Qatar een uitstekende indruk na zijn zware knieblessure. Mocht hij niet direct alles kunnen spelen, dan is Steven Bergwijn een uitstekende optie.

Dat heeft de international eerder dit seizoen bewezen. Mocht hij de spits van PSV worden, dan wordt dit ook voor bondscoach Ronald Koeman interessant met het oog op het EK. Voor de spitspositie zag hij Memphis Depay en Malen nagenoeg zeker wegvallen.