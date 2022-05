Premium Het beste van De Telegraaf

Jong Oranje wacht uitdagende trip naar Moldavië: ’We zijn er scherp op’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

De spelers van Jong Oranje vieren een goal tegen Jong Zwitserland in maart van dit jaar. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - De opdracht van Jong Oranje voor de aankomende (en laatste) drie EK-kwalificatieduels is even simpel als kraakhelder: negen punten pakken. De grootste uitdaging zit hem in de uitwedstrijd van vrijdag. Die wordt gespeeld in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. In het buurland van Oekraïne geldt de noodtoestand. Bondscoach Erwin van de Looi: „We zijn er zeer scherp op.”