Strijdende Van der Poel geeft zinderende Tour-etappe kleur, Izagirre wint

Van der Poel gaf voorafgaand aan de rit nog aan dat hij met een beter gevoel aan de start stond, na een fikse verkoudheid. „Ik moet met verstand rijden, het hangt ervan af hoe ik me voel op de fiets”, liet hij weten. De Nederlander leek zich dan ook goed te voelen, getuige de ontwikkelingen in de toch wel wederom spectaculaire rit. De dappere ’MvdP’ zorgde voor spektakel, maar moest uiteindelijk wel het hoofd buigen op de slotklim.

Izagirre was op de laatste helling, zo'n 30 kilometer voor de finish, weggereden uit de kopgroep en soleerde naar de finish. De Bask won in 2016 al eens een rit in de Tour, zoals hij ook al etappezeges boekte in de Giro (2012) en de Vuelta (2020). Het was de tweede ritzege voor Cofidis na dagsucces in de tweede etappe voor de Fransman Victor Lafay.

Van der Poel gaf kleur aan de rit. Ⓒ AFP

Op een kleine minuut finishte de Fransman Mathieu Burgaudeau als tweede, net voor de Amerikaan Matteo Jorgenson. Het peloton, met de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn Sloveens tegenstrever Tadej Pogacar, bereikte ruim 4 minuten na de winnaar de finish. Van der Poel reed daar nog achter.

Tekst gaat verder onder de video

Koersverloop:

De eerste 80 kilometer waren direct weer een ware uitputtingsslag met meteen vuurwerk, net als dinsdag. Van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock, Mattias Skjelmose; ze probeerden allemaal weg te rijden. Het lukte in eerste instantie steeds net niet. Wel waren er vaak Jumbo-Visma-renners bij. Zo lang het koers was, hoefden ze immers niet op kop van het peloton te rijden.

Tekst gaat verder onder de tweet

Van der Poel weg in afdaling

Zo’n 80 kilometer voor de meet was daar een kopgroep van 15 renners met ook eindelijk de zegen van het peloton. Van der Poel zat erbij, net als Tiesj Benoot, Thibaut Pinot, Andrey Amador, Mads Pedersen, Guillaume Martin, Izagirre, Ruben Guerreiro, Matteo Jorgenson, Dylan Teuns, Victor Campenaerts, Tobias Johannessen en Mathieu Burgaudeau. Met Benoot had Jumbo-Visma (en dus Jonas Vingegaard) een pion vooruitgeschoven.

Tekst gaat verder onder de tweet

Met nog 52 kilometer voor de finish besloot ’MvdP’ in de afdaling ervandoor te gaan. Heel even kreeg hij Amador met zich mee, maar die kon het tempo van Van der Poel even later niet meer bijbenen. Groot was de voorsprong op de achtervolgers uit de vluchtersgroep niet: zo rond 20 seconden.

Tekst gaat verder onder de tweet

Izagirre poeft weg

Van der Poel begon dan ook met een kleine bonus aan de Col de la Croix Rosier. Een beklimming van tweede categorie van 5,4km met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7%. Pinot en Jorgenson voegden zich bij Van der Poel, want deze klim was hem iets te machtig. Niet veel later volgden nog meer vluchters hun voorbeeld en was er een hergroepering voorin.

Izagirre reed op de laatste 3 kilometer van de klim weg en de Nederlander moest nu toch echt passen en niet veel later lossen bij de sterke mannen met klimbenen.

Tekst gaat verder onder de tweet

Izagirre was gevlogen, een kleine groep met Pinot kwam nauwelijks dichter bij en Van der Poel reed inmiddels daar nog achter. De Bask pakte uiteindelijk de prachtige dagzege in Belleville-en Beaujolais.