Goed nieuws voor Ajax uit ziekenboeg

Het meespelen van Donny van de Beek tegen Chelsea lijkt geen probleem. De middenvelder werd vrijdag tegen PEC Zwolle gewisseld met lichte hamstringklachten. De dag na het duel is hij uitgebreid behandeld en ook vandaag neemt hij op de tafel bij de fysio plaats, maar de hamstring voelt goed.

Uit de ziekenboeg kwam ook goed nieuws over Lisandro Martinez en Edson Alvarez. De schop die Martinez tegen de Zwollenaren kreeg, heeft slechts voor een zwelling gezorgd en niet voor inwendig letsel.

Alvarez verloor door de elleboogstoot van Mustafa Saymak een stuk van zijn tand, was even dizzy en liep een scheur in zijn lip op. De tand is hersteld, de duizeligheid verdwenen. Martinez en Alvarez worden vandaag op De Toekomst getest, maar de medische staf van Ajax is positief gestemd over hun speelkansen.

De formatie van trainer Erik ten Hag komt dinsdagavond (21.00 uur) in actie tegen Chelsea. Het eerste duel met de Londenaren eindigde in een minimale nederlaag voor Ajax (0-1). Na driegroepsduels is dit de huidge stand in poule H:

Chelsea: 3 - 6 (+1) Ajax: 3 - 6 (+5) Valencia: 3 - 4 (-2) Lille: 3 - 1 (-4)