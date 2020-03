Anky van Grunsven: We nemen geen enkel risico bij Indoor Brabant

Anky van Grunsven Ⓒ Telegraaf

Natuurlijk kunnen we met grote termen gooien als ’nachtmerrie’ of ’zwarte dag’ omdat Indoor Brabant niet kan doorgaan zoals we het eigenlijk voor ogen hadden. Maar dat is niet realistisch. Corona grijpt om zich heen en mensen worden bedreigd. Gezondheid gaat boven een paardensportevenement. Uitgerekend The Dutch Masters, in Nederland bekend als Indoor Brabant, weet daar alles van.