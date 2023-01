VIDEO Amerikaanse golfer slaat bal vanaf 205 meter (!) in één keer in hole

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Xander Schauffele Ⓒ ANP/HH

Stel je voor. Je staat met een golfclub in je hand en een klein balletje voor je neus en bijna een halve kilometer (!) verder is een klein gaatje in de grond waar dat balletje in moet. Hoeveel slagen zou je daarvoor nodig hebben? De Amerikaan Xander Schauffele klaarde het in de finale van het American Express-toernooi in twee slagen. Twee!