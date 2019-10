Groot moment Liverpool-jongeling (17) Van den Berg

De deze zomer van PEC Zwolle overgekomen verdediger krijgt van manager Jürgen Klopp een de kans in het treffen met Arsenal, in de achtste finales van de League Cup. Klopp stuurt de tweede keus het veld in tegen de club uit Londen. Spelers als Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Mohamed Salah zitten niet bij de selectie.

Liverpool bezet in de Premier League met 28 punten de eerste plek. Naaste achtervolger Manchester City heeft zes punten minder. The Reds hopen komend voorjaar voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland te worden.

Opstelling Liverpool: Kelleher, Williams, Gomez, Van den Berg, Milner, Lallana, Keita, Oxlade-Chamberlain, Elliott, Origi, Brewster.