De primaire reacties doorspekt met complottheorieën waren na het optreden van de Italiaanse scheidsrechter Rocchi en VAR Valeri bij Chelsea-Ajax voorbehouden aan Nederlanders. In de kranten en aan analysetafels in de rest van Europa was er nauwelijks discussie over ’missers’ van de Italianen.