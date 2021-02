Ajax-aanvoerder Dusan Tadic vindt vertrek Brian Brobbey onverstandig

Premium Voetbal

Dick Advocaat: ’Steven Berghuis kan zo mee bij Ajax’

Dick Advocaat maakt zich niet een beetje maar buitengewoon sterk voor zijn aanvoerder Steven Berghuis, die na het bekerdebacle in Friesland vanwege zijn overtredingen en zijn uiteindelijke rode kaart andermaal een berg kritiek over zich heen kreeg. „Berghuis is een absolute winnaar en dit soort ding...