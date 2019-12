’Ajax doet verder onderzoek naar afwezige Blind’

„Hij voelt zich niet lekker, maar we moeten er onderzoek naar doen”, zei de coach vlak voor het uitduel met AZ. „Hij is niet fit, vandaar dat hij er niet bij is.”

Blind ging afgelopen dinsdag tijdens het duel met Valencia zomaar de grond zonder dat er iemand bij hem in de buurt was. Hij leek duizelig, maar speelde het duel wel uit. Blind voelde zich vrijdag weer goed, maar vertelde wel dat hij zich nog in een ziekenhuis ging laten onderzoeken. Dat krijgt volgens Ten Hag dus een vervolg.

Blind is niet de enige basisspeler van Ajax die ontbreekt in Alkmaar. Nicolas Tagliafico en Sergiño Dest konden ook niet starten. Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad ontbreken al langer.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie