’Blind tot eind van het jaar uitgeschakeld’

„Vrijdagmiddag is hij nader onderzocht vanwege de duizeligheid waar hij dinsdag tijdens de wedstrijd tegen Valencia kort last van had. De komende dagen zal hij niet trainen en wordt hij verder onderzocht. Ajax en Blind wachten deze week de uitslagen af”, aldus Ajax op het clubkanaal.

Wat Blind precies mankeert is vooralsnog onduidelijk. Wel duidelijk is dat de international de laatste twee wedstrijden van de Amsterdammers van dit jaar mist. Ajax moet het dus zonder Blind stellen tijdens het bekerduel met Telstar en de thuiswedstrijd tegen ADO.

Zondag miste Ajax Blind ook al tegen AZ. De landskampioen verloor in de slotfase van de club uit Alkmaar (1-0).

Bekijk ook: AZ deelt Ajax nieuwe tik uit

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie