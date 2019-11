Salihamidzic werkt zich op tot bestuur van Bayern

Dat is maandag besloten tijdens de laatste vergadering die geleid werd door clubpresident Uli Hoeness, die aan het einde van het jaar stopt.

„Hasan heeft sinds zijn benoeming in de zomer van 2017 uitstekend werk verricht”, is te lezen op de clubwebsite van Bayern. „Niet alleen op het gebied van de proftak, waarin hij grotendeels verantwoordelijk is voor het sportieve succes van de afgelopen jaren, maar ook op het gebied van de jeugdopleiding.”

Salihamidzic kreeg in zijn begintijd als technisch directeur veel kritiek, maar Hoeness verdedigde hem vaak. Salihamidzic gaat in het bestuur samenwerken met Oliver Kahn, die vanaf januari bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge opvolgt.