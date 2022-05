Van Gerwen neemt revanche op ’angstgegner’ Clayton

De Brabander neemt het later op zondag op tegen Dirk van Duijvenbode voor een plek bij de laatste vier.

Van Gerwen maakte zaterdag al indruk gemaakt in Duitsland. Tijdens de tweede ronde van de European Darts Open noteerde hij over de gehele partij tegen Daryl Gurney (6-3) een gemiddelde van 113,79. In zijn laatste vier legs kwam de Brabander tot een moyenne van maar liefst 127,91.

De drievoudig wereldkampioen had zelf ook genoten van zijn optreden. „Dat voelde fenomenaal vanavond, het was een briljante wedstrijd”, reageerde Van Gerwen kort na afloop op zijn Twitter-account. „Daryl haalde zoals altijd het maximale uit me. Nu goed rusten, zodat ik klaar ben voor morgen.”

Van Gerwen, die de dubbel twaalf miste voor een 9-darter, neemt het zondagmiddag in de strijd om een ticket voor de kwartfinale op tegen Jonny Clayton. Afgelopen donderdag verloor (3-6) Mighty Mike tijdens de finale van de Premier League-avond in Glasgow nog van de koploper van dat toernooi.

De Nederlander is titelverdediger bij de European Darts Open, dat deel uitmaakt van de European Tour.

Ook Dirk van Duijvenbode heeft zich geplaatst voor de derde ronde. Aubergenius won met 6-1 van landgenoot Maik Kuivenhoven.