Verrassing Cavalli klopt Vollering en Van Vleuten in Amstel Gold Race

Het was Annemiek van Vleuten die de finale al vroeg besloot te openen op de Keutenberg nog voordat de helft van de koers verreden was. Ze kreeg in eerste instantie alleen Demi Vollering en Katarzyna Niewiadoma. Er sloten langzaam meer renners aan en daarmee verdween de samenwerking bij de groep die toch op een gegeven moment een halve minuut voorsprong had. Zo kon het peloton toch weer terugkeren bij de leiders.

Stil lag de wedstrijd vervolgens zelden. Zo kreeg Pauliena Rooijakkers op 25 kilometer van de meet ook ruim een halve minuut met Arlenis Sierra en Amanda Spratt. Dat trio bleek moeilijk te pakken. Zo bleef de Spaanse kampioene Mavi Garcia in haar eentje op een seconde of tien hangen. Uiteindelijk nam SD Worx het heft in handen bij de achtervolgers.

Op negen kilometer van meet werden de leiders gegrepen en was er ondanks de lange finale nog een vrij groot peloton over dat naar de laatste beklimming van de Cauberg reed. Van Vleuten ging al vroeg in de aanval, maar ze kwam niet los en bleven er zeven over. Marta Cavalli plaatste op de top een aanval, toen het even stilviel en sloeg direct een gat. De reactie van de rest kwam te laat en dus kon de Italiaanse haar handen in de lucht heffen.

Daarachter was het Vollering die de sprint van de geslagenen won voor Liane Lippert en Van Vleuten.