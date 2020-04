Spelers en trainers Eredivisie in ongewisse over toekomst

Gonzalo Garcia, trainer van FC Twente Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De mededeling van minister-president Rutte dat het betaald voetbal er tot 1 september van dit jaar uit ligt, kwam dan wel niet als een verrassing, maar de impact ervan is groot op spelers en trainers. Een periode van bijna zes maanden zonder wedstrijden is ongekend in het Nederlandse betaald voetbal. De gedachten van spelers en trainers gaan nu al uit naar september en hoe het voetbal dan weer opgestart moet gaan worden.