Rintje Ritsma: ’Schaatsers keihard in de kou gezet’

„Over drie maanden staan onze minister-president en koning weer vooraan nadat onze toprijders in Peking voor olympisch goud hebben gezorgd, maar ondertussen worden ze gewoon keihard in de kou gezet”, concludeert de 51-jarige schaatsicoon.

De zesvoudig wereldkampioen hoopt dat daar spoedig verandering in komt. „Het Nederlandse schaatsen wordt door de buitenwacht vaak gezien als een sport die heel goed draait, en er wordt gedacht dat we makkelijk onze eigen broek kunnen ophouden. Dat is in grote lijnen ook wel zo, maar bij een accommodatie als Thialf ligt dat anders. Deze plek is gebombardeerd tot nationaal topsportcentrum. Dat kost nu eenmaal veel geld en het heeft als gevolg dat er amper nog ruimte is voor de geldstroom van recreatief schaatsen. Maar gezien het aantal medailles dat onze schaatsers behalen en de maatschappelijke functie die Thialf indirect vervult in onze samenleving, mag je toch verwachten dat de huidige tekorten worden gecompenseerd door de Rijksoverheid.”

Ritsma maakt zich zorgen over de toekomst van de roemruchte ijsbaan, waar hij al rondreed toen het stadion nog niet eens overdekt was: „Het kan niet zo zijn dat onze schaatsers straks door financiële problemen geen accommodatie meer hebben, terwijl zij zoveel voor het land betekenen. Thialf staat bovendien op de kaart als hét schaatsstadion van de wereld en Nederland is een enorm schaatsland. Het is niet uit te leggen en het zou ondenkbaar zijn dat zo’n iconisch stadion haar deuren zou moeten sluiten.”

Mark Tuitert: ’Zie de realiteit onder ogen’

„Het zou ontzettend jammer zijn als er pas actie wordt ondernomen als Thialf straks haar deuren moet sluiten, omdat de nood dan écht zichtbaar is”, zegt Mark Tuitert, olympisch kampioen op de 1500 meter (2010). „Het zou handiger zijn om de realiteit direct onder ogen te zien en maatregelen te treffen nu het nog niet te laat is.”

De 41-jarige ex-schaatser is een van de prominenten die het initiatief steunen om bij de Rijksoverheid aan te kloppen voor extra financiële steun voor Thialf. „Sport verbindt en de lat wordt heel hoog gelegd als het gaat om het winnen van medailles. Maar daar hoort wel bij dat je heel goed moet kijken naar de basis. Thialf is een zeer belangrijk instituut voor de Nederlandse sportwereld. Het lijkt me logisch dat de provincie Friesland en andere regionale partijen eisen dat daar ook een Rijksbijdrage bij past.”

Tuitert staat bekend om zijn stoïcijnse denkwijze, die hij ook in deze situatie toepast. „Natuurlijk doet deze situatie pijn in mijn schaatshart, maar ik probeer het objectief te blijven bekijken. Als we dit echt belangrijk vinden met z’n allen, dan is dit de realiteit en moeten we daarnaar handelen. Als we besluiten dat het niet belangrijk is, dan moeten we ook stoppen met de ambitie om sportief succes naar ons toe te trekken en is het logische gevolg dat we worden voorbijgestreefd door andere schaatslanden. Alles is een keuze, ook niets doen. Maar dan moet je daar wel reëel en eerlijk over zijn.”

