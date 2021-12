Bliksemstart helpt FC Twente aan zege op RKC

Binnen tien minuten was er al drie keer gescoord in Enschede. Eerst was het Ricky van Wolfswinkel die in de tweede minuut de openingstreffer voor zijn rekening nam. Twee minuutjes later was het al 2-0 voor FC Twente via Michel Vlap die zijn tegenstander fraai uitkapte.

Een pak slaag dreigde voor RKC, maar Jens Odgaard tekende al snel voor de aansluitingstreffer: 2-1.

Voor rust had FC Twente het betere van het spel. Er waren kansen op de 3-1 voor de ploeg van trainer Ron Jans, maar Vlap en Virgil Misidjan verzuimden te scoren.

Jayden Oosterwolde (links) probeert het RKC-speler Said Bakari lastig te maken. Ⓒ ProShots

Ook in de tweede helft hadden de tukkers voldoende kansen de score te vergroten. RKC-goalie Etienne Vaessen zag er een paar keer niet goed uit. Vooral Van Wolfswinkel, topscorer van FC Twente, had de Brabanders de genadeklap kunnen geven, maar zijn vizier stond niet op scherp. Ook Vlap en Misidjan misten doel.

Twente met schrik vrij

Even zag het ernaar uit dat RKC zelfs op gelijke hoogte zou komen. Twente-doelman Lars Unnerstall liet de bal uit zijn handen vallen in een duel met invaller Finn Stokkers. Het doelpunt dat meteen daarna viel telde niet, omdat de scheidsrechter al had gefloten voor een overtreding. Ogenschijnlijk was er niks aan de hand.

Ook in de zes minuten extra speeltijd werd er niet meer gescoord.

