Toppaard overleden op CHIO Aken

Handballers treffen Noorwegen in groepsfase WK in Polen

18:47 uur De Nederlandse handballers spelen begin volgend jaar op het WK in de groep tegen Noorwegen, Noord-Macedonië en Argentinië. Bij de loting in de Poolse stad Katowice werd Oranje aan die landen gekoppeld in groep F. De handballers spelen hun groepswedstrijden in Krakau. Polen organiseert het WK samen met Zweden.

Oranje doet voor het eerst sinds 1961 mee aan de mondiale eindronde. De handballers moesten het in mei in de play-offs om een WK-ticket afleggen tegen Portugal, maar kregen begin deze week een wildcard van de internationale handbalfederatie IHF op basis van hun recente prestaties en ontwikkeling. Oranje eindigde begin dit jaar als tiende op het EK.

De Nederlandse handballers zaten bij de loting voor het WK in pot 4. Uit pot 1 met daarin de sterkste landen kwam Noorwegen als opponent. De Noren bereikten op het WK van vorig jaar de kwartfinales, nadat ze daarvoor twee keer de finale hadden gehaald. Op de Olympische Spelen van Tokio bleef Noorwegen vorig jaar ook in de kwartfinales steken.

Dressuuramazones vierde in landenwedstrijd Aken

18.06 uur: De Nederlandse dressuurequipe heeft in de landenwedstrijd van het CHIO Aken de vierde plaats gehaald. In de Grand Prix Special reed Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium bij haar debuut in Aken naar de negende plaats, waarmee ze de beste Nederlandse was. Eerder behaalde Dinja van Liere met haar 'tweede' paard Hartsuijker dezelfde positie in de Grand Prix. Denemarken won de landenwedstrijd, voor Duitsland en Zweden.

Bondscoach Alex van Silfhout wilde aan de prestaties nog geen conclusies verbinden met het oog op de wereldkampioenschappen in het Deense Herning, begin augustus. "Op 20 juli maak ik mijn team bekend. Ik heb nu de tijd om alles op een rijtje te zetten. Ik wil met een zo goed mogelijk resultaat uit Herning wegkomen, zodat we de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs binnen hebben. Dat is voor mij het voornaamste doel."

Naast Van der Putten en Van Liere kwamen ook Thamar Zweistra en Karen Nijvelt in actie voor het Nederlandse team.

Toppaard Britse amazone Canter verongelukt op CHIO Aken

18.03 uur: Het paard Allstar B van de Britse amazone Rosalind Canter is tijdens het CHIO van Aken overleden. Het paard raakte zwaar geblesseerd tijdens de cross-country van het onderdeel eventing. Het dier werd nog wel naar een veterinaire kliniek gebracht, maar daar besloten de dierenartsen hem te laten inslapen.

"Er zijn geen woorden voor de liefde en het respect dat ik voor Allstar B heb", zei Canter in een verklaring. "Hij heeft een zeer grote rol in mijn loopbaan gespeeld. Ik mis hem nu al."

De amazone won onder meer in 2018 in het Amerikaanse Tryon de individuele wereldtitel met haar paard.

Nederlandse waterpolosters pakken brons op WK na inhaalrace

15:31 uur De Nederlandse waterpolosters hebben brons gepakt op het WK in Hongarije. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Italië in de wedstrijd om de derde plaats met 7-5 na een achterstand van 4-1 (1-2 1-2 2-0 3-1). Oranje had in de halve finales met 13-12 verloren van het gastland.

De waterpolosters bereikten in 2015 de finale van het WK, waarin ze het moesten afleggen tegen de Verenigde Staten. Drie jaar later wonnen ze de Europese titel in Barcelona. Sindsdien bleven de waterpolosters op de WK’s en het EK steeds buiten de medailles. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Doudesis, de opvolger van de vorig jaar vertrokken Arno Havenga, pakte Oranje dankzij een knappe inhaalrace brons in Boedapest.

Marianne Vos sterkste in sprint Giro Donne

14:30 uur Marianne Vos heeft de tweede etappe van de Giro Donne gewonnen. Het was een vlakke rit op Sardinië van Cala Gonone naar Olbia over 113 kilometer. De ervaren renster van Jumbo-Visma versloeg in de massasprint de Nederlandse Charlotte Kool (DSM) en de Italiaanse Elisa Balsamo.

De leiderstrui blijft in handen van Balsamo, die vrijdag de eerste etappe had gewonnen. Voor Vos was het haar 31e ritzege in de Italiaanse rittenkoers.

Het vrouwenpeloton vliegt zaterdag nog naar het vasteland van Italië waar de Giro Donne na een rustdag maandag verder gaat.

Aantal verkochte tickets EK vrouwen op bijna half miljoen

09.06 uur: Voor het komende Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen zijn bijna een half miljoen tickets verkocht. Vooral de wedstrijden van gastland Engeland zijn populair. De openingswedstrijd van komende woensdag op Old Trafford in Manchester, tussen Engeland en Oostenrijk, is uitverkocht. Datzelfde geldt voor de finale op Wembley in Londen op 31 juli, meldt de organisatie.

Sarina Wiegman, bondscoach van Engeland, vindt het leuk om te zien dat het toernooi leeft. Het EK zou eigenlijk vorig jaar zijn, maar werd vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. „Ik denk dat we er goed opstaan”, aldus Wiegman, die Oranje bij het vorige EK in 2017 in Nederland de titel bezorgde. Als bondscoach van Engeland is Wiegman nog ongeslagen, inmiddels al veertien wedstrijden.

Nederland speelt volgende week zaterdag de eerste groepswedstrijd op het EK, tegen Zweden.

Nederland met 27 zwemmers naar EK langebaan in Rome

09.05 uur: Nederland doet in augustus met 27 zwemmers mee aan de Europese kampioenschappen langebaan in Rome. Bondscoach Mark Faber selecteerde vijftien vrouwen en twaalf mannen.

Bij de vrouwen doen Valerie van Roon, Kira Toussaint, Maaike de Waard, Tessa Giele, Marrit Steenbergen, Tes Schouten, Kim Busch, Anne Palmans, Sam van Nunen, Silke Holkenberg, Imani de Jong, Janna van Kooten, Lotte Hosper, Rosey Metz en Sharon van Rouwendaal mee.

De mannenselectie bestaat uit Arno Kamminga, Thom de Boer, Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Thomas Verhoeven, Nyls Korstanje, Kenzo Simons, Luc Kroon, Sean Niewold, Thomas Jansen, Lars Bottelier en Marcel Schouten.

De EK zwemmen zijn van 11 tot en met 21 augustus. Nederland is in Rome ook vertegenwoordigd op de onderdelen synchroonzwemmen, schoonspringen en high diving.

Volleybalsters behalen tegen België derde zege in Nations League

08.27 uur: De Nederlandse volleybalvrouwen hebben in de Nations League hun derde overwinning behaald. Bondscoach Avital Selinger zag zijn team in Calgary in Canada de Belgische ploeg met 3-1 verslaan: 21-25 26-24 25-20 25-21. Oranje steeg dankzij de winst naar de dertiende plek in de stand.

Selinger koos in Calagary voor een basisteam bestaande uit Britt Bongaerts (spelverdeler), Celeste Plak (diagonaal), Anne Buijs en Fleur Savelkoel (passer/lopers), Eline Timmerman en Juliet Lohuis (middens) en Myrthe Schoot (libero). Elles Dambrink verving Plak vanaf de tweede helft van de tweede set. Ook Laura Dijkema en Marrit Jasper vielen daarna nog in.

Savelkoel nam de meeste punten voor haar rekening bij Oranje, namelijk 15. Lohuis kwam tot 14 punten.

In de nacht van zondag op maandag speelt Oranje om 01.00 uur Nederlandse tijd tegen gastland Canada, de nummer 9 van de ranglijst.