Dafne Schippers snelt naar de zege. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Hier en daar worden wat zorgen geuit over medaillekansen van Dafne Schippers op de wereldkampioenschappen, over twee maanden in Doha. Maar de beste Nederlandse sprintster zelf is vol vertrouwen: ,,De tijden zijn misschien niet helemaal waar ze moeten zijn, maar ik ben heel tevreden over hoe het gaat.’’