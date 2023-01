Lach weer even terug bij Ajax na zege in Rotterdam

Met zijn eerste opstelling – of eigenlijk de spelers die hij op de bank posteerde – maakte Heitinga een duidelijk statement. Calvin Bassey (23 miljoen), Brian Brobbey (16,35 miljoen), Lorenzo Lucca (verplichte koop, 10 miljoen), Jorge Sanchez (5 miljoen) en Francisco Conceiçao (5 miljoen) werden afgelopen zomer samen voor meer dan 59 miljoen euro aangetrokken, maar kwamen niet in de plannen van de ad-interim-coach voor. Als duidelijk signaal ruimde Heitinga naast zich ook een plek in voor vijf spelers die hij bij Jong Ajax onder zijn hoede had: Youri Regeer, Kian Fitz-Jim, Olivier Aertssen, Jorrel Hato en Victor Jensen.

Heitinga durfde in zijn basisformatie wel, wat Schreuder niet deed: de met zijn vorm worstelende Bassey passeren. Daardoor kwam er een plek vrij voor de al het hele seizoen beoogde eerste linksback Owen Wijndal. In het hart van de verdediging zette de tijdelijke trainer opbouwer Jurriën Timber weer aan zijn vertrouwde rechterkant, terwijl Steven Bergwijn links in de aanval werd geposteerd. Dusan Tadic werd, zoals Erik ten Hag hem ook geregeld gebruikte, gelegenheidsspits en Mohammed Kudus startte als rechtsbuiten.

Frisse start

Ajax kwam fris uit de startblokken, toonde weer de lef, waar het de laatste weken aan had ontbroken en kwam na een stief kwartiertje verdiend op voorsprong. Davy Klaassen werd in het strafschopgebied gevloerd en Tadic wist wel raad met het buitenkansje vanaf elf meter: 0-1.

Heitinga in overleg met Timber. Ⓒ ProShots

In plaats van door te drukken dacht Ajax de voet van het gaspedaal te halen. Prompt kwamen de zwaktes van het elftal bloot te liggen. De veel te trage opbouw en de veldbezetting op het middenveld, waar Taylor overal speelde behalve waar hij moest en Klaassen en Steven Berghuis elkaar voortdurend voor de voeten liepen, stelde Excelsior in staat venijnig te counteren. Balverlies van achtereenvolgens Klaassen, Rensch en Taylor leidde tot drie levensgrote kansen van Couhaib Driouech. De eerste keer bracht de (binnenkant van de) paal redding en twee maal stond Ajax-keeper Geronimo Rulli zijn mannetje.

Verdiende gelijkmaker

De verdiende gelijkmaker kwam er na 36 minuten alsnog. Driouech mocht vrij voorzetten en Redouan El Yaakoubi kopte nóg veel vrijer binnen (1-1). Als een donderslag bij heldere hemel kwam Ajax voor rust alsnog aan de leiding. De balvaste Tadic bediende Klaassen die venijnig binnen werkte. Kudus besliste het duel na 61 minuten met een hard schot (1-3), waarna Devyne Rensch met een prachtig schot voor het slotakkoord zorgde (1-4). Bassey en Conceiçao kregen als vervangers van Klaassen en Berghuis alsnog hun eerste speelminuten onder de nieuwe coach, die zijn elftal na rust de zaken veel beter op orde zag hebben.

Door de zege profiteerden de Amsterdammers van de halve misstappen van Feyenoord, AZ en FC Twente, waardoor het gat met de Rotterdamse koploper (vijf punten) weer enigszins is te overzien. Belangrijker voor de clubleiding is het echter ongetwijfeld dat de lach in elk geval voor weer terug is. Tekenend voor de bestuurlijke chaos in Amsterdam is het overigens wel dat Heitinga niet weet of hij ook volgende week bij Cambuur op de bank zit.