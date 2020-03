Bosz en Leverkusen strijden met vierdeklasser om bekerfinale

De tegenstander van Bosz is de eerste ploeg uit de Regionalliga, het vierde niveau in het Duitse voetbal, die de halve finale van de DFB-Pokal heeft bereikt. Saarbrücken, koploper in Regionalliga Zuid-West, deed dat door in de kwartfinale Bundesligaclub Fortuna Düsseldorf uit te schakelen via strafschoppen.

De halve finales van het Duitse bekertoernooi worden gespeeld op 21 en 22 april.