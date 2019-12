Barcelona van start zonder Messi en Suarez

De Nederlandse middenvelder moest zich zondag samen met een groot deel van de selectie van FC Barcelona melden bij trainer Ernesto Valverde. Lionel Messi en Luis Suarez ontbraken nog, net als Arturo Vidal en reservekeeper Neto. De Zuid-Amerikanen hoeven zich pas donderdag weer te melden.

De spelers van Barcelona kregen na de laatste competitiewedstrijd van 2019, op 21 december tegen Alaves (4-1), een week vrij. Doelman Marc-André ter Stegen had in die periode wat te vieren, hij werd zaterdag vader van een zoon.

Barcelona hervat het seizoen volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen stadgenoot Espanyol. Valverde en zijn manschappen vliegen daarna naar Saudi-Arabië voor de strijd om de Spaanse Supercup, die voor het eerst in toernooivorm is. De landskampioen neemt het in de halve finale op tegen Atletico Madrid. De andere finalist komt uit het duel tussen bekerwinnaar Valencia en Real Madrid.