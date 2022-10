Zware loting richting EK 2024: Oranje treft Frankrijk

Video

Bewakingscamera filmt moment explosie op Krimbrug

Op een strategisch belangrijke brug die de Krim en Rusland met elkaar verbindt is een heftige brand uitgebroken, die de brug zwaar beschadigd heeft. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. De brug wordt sinds het uitbreken van de oorlog veel gebruikt voor militaire bevoorrading.