Barça gelijk in enerverende derby tegen Espanyol, Lahoz geeft 2 keer rood

Het duel stond onder leiding van Antonio Mateu Lahoz, een oude bekende van De Jong en Depay. De scheidsrechter leidde eerder deze maand nog de WK-kwartfinale tussen Nederland en Argentinië en was toen niet al te zuinig met kaarten in een wedstrijd die bol stond van de incidenten.

FC Barcelona kwam al snel op voorsprong via Marcos Alonso die raak kopte na een hoekschop. Het vroege doelpunt bleek geen opmaat voor een eenvoudige middag. Barcelona miste kansen en zag Espanyol ruim een kwartier voor tijd op gelijke hoogte komen. Joselu benutte een penalty, die hij had gekregen nadat Alonso op zijn voet had getrapt: 1-1.

Frenkie De Jong (R) in de slag met Espanyol-middenvelder Sergi Darder. Ⓒ AFP

In het laatste kwartier gebeurde er van alles. Lahoz deelde drie rode kaarten uit. Jordi Alba kreeg twee keer geel namens Barcelona, Vinícius kreeg twee prenten namens Espanyol. Leandro Cabrera werd ook nog met een directe rode kaart weggestuurd wegens een trap tegen het hoofd van Robert Lewandowski, maar de weifelende Lahoz kwam na het bekijken van de beelden terug op zijn besluit.

Lahoz gaf in totaal liefst achttien gele kaarten (waarvan twee keer geel, dus rood, aan dezelfde speler) en kreeg de nodige kritiek te verduren van FC Barcelona-trainer Xavi. In de blessuretijd was Xavi furieus toen Lahoz slechts een gele kaart gaf aan Javi Puado voor een grove tackle.

Ondanks het gelijkspel namen de Catalanen de koppositie weer over van Real Madrid. De concurrent won vrijdag met 2-0 van Real Valladolid. Zowel FC Barcelona als Real heeft nu 38 punten, maar Barça heeft een beter doelsaldo.

