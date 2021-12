Eerste Divisie-clubs praten met KNVB over uitstel eerste speelronde 2022

Vanwege de coronamaatregelen is zeker tot en met 14 januari geen publiek toegestaan bij sportwedstrijden.

„We willen het liefste publiek ontvangen bij onze wedstrijden”, zegt algemeen directeur Pieter de Waard van Telstar. „Als er een mogelijkheid in het schema is om wedstrijden op te schuiven en daarmee de kans te vergroten dat er publiek welkom is, dan hebben we dat graag.”

Winterstop

In de Keuken Kampioen Divisie is de winterstop al begonnen. In de Eredivisie staat nog een midweekse speelronde op het programma, waarna ook de achttien clubs uit de hoogste afdeling aan hun winterstop beginnen. De Eredivisie wordt hervat op 14 januari. De huidige lockdown in Nederland geldt nu tot die datum. In de dagen ervoor neemt het kabinet beslissingen over de maatregelen die na 14 januari gelden.

Na twintig speelrondes gaat FC Volendam aan kop met 45 punten, drie punten meer dan Excelsior. Voor beide clubs staat op 9 januari een thuiswedstrijd op het programma. Volendam ontvangt dan Telstar, Excelsior speelt tegen ADO Den Haag.

