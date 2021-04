Juventus nu vierde in Italië, Inter bijna kampioen na uitglijder Milan

Tiemoué Bakayoko bracht de bezoekers van coach Gennaro Gattuso in de 11e minuut op voorsprong. De middenvelder liep zich goed vrij en schoot links binnen. Na knullig balverlies van Nicolas N'Koulou maakte Victor Osimhen er twee minuten later met een snelle aanval 2-0 van. In de tweede helft verzuimde Napoli vaker te scoren.

Torino eindigde de wedstrijd nog met tien spelers, nadat Rolando Mandragora na zijn tweede gele kaart van het veld moest.

Uitglijder AC Milan

AC Milan kan de landstitel dit seizoen in Italië vergeten. De ploeg van coach Stefano Pioli ging bij subtopper Lazio hard onderuit: 3-0. Joaquin Correa was de gevierde man bij de thuisclub. De Argentijn scoorde in Rome twee keer. Ciro Immobile maakte in de 87e minuut het derde doelpunt. Het was zijn achttiende treffer in deze competitie. Verdediger Wesley Hoedt bleef bij Lazio op de bank.

Joaquin Correa is de plaaggest van AC Milan. Ⓒ ANP/HH

AC Milan, opnieuw zonder de nog geblesseerde clubtopscorer Zlatan Ibrahimovic, verloor in de voorgaande competitiewedstrijd ook al van Sassuolo (1-2). De Milanese club zakte op doelsaldo naar de vijfde plek op de ranglijst.

De landstitel lijkt voor Internazionale, dat op 79 punten staat, nu nog slechts een kwestie van tijd. De club van verdediger Stefan de Vrij heeft een voorsprong van 11 punten op nummer 2 Atalanta. Er zijn nog vijf speelronden te gaan in de Serie A.