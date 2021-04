Napoli is Juventus voorbij in Italië

Napoli passeert Juventus dat vierde stond en evenveel punten heeft, maar een iets slechter doelsaldo. Nummer drie AC Milan staat ook op 66 punten, maar komt later maandag nog in actie bij Lazio, dat zesde staat. De eerste vier clubs in de serie A plaatsen zich voor het volgende seizoen voor de Champions League.

Tiemoué Bakayoko bracht de bezoekers van coach Gennaro Gattuso in de 11e minuut op voorsprong. De middenvelder liep zich goed vrij en schoot links binnen. Na knullig balverlies van Nicolas N'Koulou maakte Victor Osimhen er twee minuten later met een snelle aanval 2-0 van. In de tweede helft verzuimde Napoli vaker te scoren.

Torino eindigde de wedstrijd nog met tien spelers, nadat Rolando Mandragora na zijn tweede gele kaart van het veld moest.