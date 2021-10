Live Eredivisie: Ajax duikt met voorsprong de rust in

Volg de wedstrijden in de Eredivisie hier op de voet met alle statistieken, tussenstanden en doelpuntenmakers.

Davy Klaassen keert zaterdag in de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen terug in het basiselftal van Ajax. De international moest in het vorige duel met FC Utrecht (0-1) nog genoegen nemen met een plek op de bank.

Trainer Erik ten Hag hoefde nu geen keuze te maken tussen het drietal Klaassen, Antony en Steven Berghuis. Antony speelde donderdag nog een WK-kwalificatiewedstrijd met Brazilië en is er tegen Heerenveen niet bij. Klaassen staat op het middenveld en Berghuis keert terug naar de positie van rechtsbuiten. Daar voetbalt Antony normaal gesproken.

Nicolás Tagliafico en Edson Álvarez ontbreken vanwege late interlands met Argentinië en Mexico ook in Friesland. Lisandro Martínez (ook een Argentijn) blijft ook buiten het basisteam, maar zit wel op de bank.

Perr Schuurs neemt de plek van Martínez in het centrum van de verdediging over. Mohammed Kudus is op het middenveld de vervanger van Álvarez.

Marcus Pedersen (r) in duel met Luuk Wouters Ⓒ ProShots

Feyenoord - RKC

Feyenoord heeft dit seizoen in de Eredivisie de eerste punten laten liggen in De Kuip. De ploeg van trainer Arne Slot moest in een enerverende wedstrijd tegen RKC Waalwijk genoegen nemen met 2-2. Voor de thuisclub kwamen Jens Toornstra (1-0) en Guus Til (2-2) tot scoren. Namens RKC waren Jens Odgaard en Vurnon Anita trefzeker.

Feyenoord incasseerde in de voorgaande competitiewedstrijd tegen Vitesse een nederlaag (2-1). Door het nieuwe puntenverlies blijft de Rotterdamse club steken op de vierde plek met 16 punten. RKC neemt voorlopig de veertiende plek in met 7 punten.

Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

Het is al meer dan vier jaar geleden dat Go Ahead Eagles en Heracles Almelo elkaar in Deventer troffen in de Eredivisie. Destijds wonnen de Almeloërs met 1-4, door onder meer twee doelpunten van spits Samuel Armenteros.

Go Ahead Eagles werd vorig seizoen de helpende hand geboden door Heracles Almelo. Omdat het eigen veld in Deventer onbespeelbaar was, mocht het elftal van trainer Kees van Wonderen in het Polman Stadion aantreden tegen Telstar.

AZ - FC Utrecht

De subtopper van het weekend gaat tussen AZ en FC Utrecht. De Alkmaarders wonnen 28 van de eerdere 40 edities. FC Utrecht won vorig seizoen in het AFAS Stadion door een doelpunt van middenvelder Sander van de Streek (0-1).

De wedstrijd AZ-FC Utrecht is ook een strijd tussen twee Griekse spitsen. Vangelis Pavlidis kwam afgelopen zomer over van Willem II en moet de doelpunten maken voor AZ. FC Utrecht heeft de beschikking over Anastasios Douvikas.

Zaterdag

16.30 uur: Feyenoord - RKC Waalwijk 2-2

18.45 uur: SC Heerenveen - Ajax

18.45 uur: Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

21.00 uur PSV - PEC Zwolle

21.00 uur Fortuna Sittard - SC Cambuur

Zondag