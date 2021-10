Programma Eredivisie: Feyenoord, Ajax en PSV op zaterdag in actie

De zondag staat ik het teken van twee duels tussen rivaliserende ploegen: AZ- FC Utrecht en NEC-Vitesse. Bekijk het volledige programma onderaan dit bericht.

Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

Het is al meer dan vier jaar geleden dat Go Ahead Eagles en Heracles Almelo elkaar in Deventer troffen in de Eredivisie. Destijds wonnen de Almeloërs met 1-4, door onder meer twee doelpunten van spits Samuel Armenteros.

Go Ahead Eagles werd vorig seizoen de helpende hand geboden door Heracles Almelo. Omdat het eigen veld in Deventer onbespeelbaar was, mocht het elftal van trainer Kees van Wonderen in het Polman Stadion aantreden tegen Telstar.

AZ - FC Utrecht

De subtopper van het weekend gaat tussen AZ en FC Utrecht. De Alkmaarders wonnen 28 van de eerdere 40 edities. FC Utrecht won vorig seizoen in het AFAS Stadion door een doelpunt van middenvelder Sander van de Streek (0-1).

De wedstrijd AZ-FC Utrecht is ook een strijd tussen twee Griekse spitsen. Vangelis Pavlidis kwam afgelopen zomer over van Willem II en moet de doelpunten maken voor AZ. FC Utrecht heeft de beschikking over Anastasios Douvikas.

Zaterdag

16.30 uur: Feyenoord - RKC Waalwijk

18.45 uur: SC Heerenveen - Ajax

18.45 uur: Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

21.00 uur PSV - PEC Zwolle

21.00 uur Fortuna Sittard - SC Cambuur

Zondag