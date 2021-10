Uitslagen Eredivisie: Ajax en PSV winnen, Feyenoord morst punten

Ajax hervatte de competitie met een moeizame zege. Het elftal van trainer Erik ten Hag was in Friesland te sterk voor sc Heerenveen (0-2) en blijft zo aan kop in de Eredivisie.

Feyenoord - RKC

Feyenoord heeft dit seizoen in de Eredivisie de eerste punten laten liggen in De Kuip. De ploeg van trainer Arne Slot moest in een enerverende wedstrijd tegen RKC Waalwijk genoegen nemen met 2-2. Voor de thuisclub kwamen Jens Toornstra (1-0) en Guus Til (2-2) tot scoren. Namens RKC waren Jens Odgaard en Vurnon Anita trefzeker.

PSV - PEC Zwolle

PSV ontsnapte laat aan puntenverlies tegen hekkensluiter PEC Zwolle. De ploeg van trainer Roger Schmidt keek tot aan de 84e minuut tegen een pijnlijke achterstand aan (0-1). Dankzij late treffers van André Ramalho, Cody Gakpo en Olivier Boscagli kwam de Brabantse club voor eigen publiek toch nog goed weg: 3-1.

AZ - FC Utrecht

De subtopper van het weekend gaat tussen AZ en FC Utrecht. De Alkmaarders wonnen 28 van de eerdere 40 edities. FC Utrecht won vorig seizoen in het AFAS Stadion door een doelpunt van middenvelder Sander van de Streek (0-1).

De wedstrijd AZ-FC Utrecht is ook een strijd tussen twee Griekse spitsen. Vangelis Pavlidis kwam afgelopen zomer over van Willem II en moet de doelpunten maken voor AZ. FC Utrecht heeft de beschikking over Anastasios Douvikas.

Zaterdag

16.30 uur: Feyenoord - RKC Waalwijk 2-2

18.45 uur: SC Heerenveen - Ajax 0-2

18.45 uur: Go Ahead Eagles - Heracles Almelo 4-2

21.00 uur PSV - PEC Zwolle 3-1

21.00 uur Fortuna Sittard - SC Cambuur 1-0

Zondag

12.15 uur: AZ - FC Utrecht

14.30 uur: NEC - Vitesse

14.30 uur: Sparta - FC Groningen

16.45 uur: FC Twente - Willem II

