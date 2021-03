Voetballegende Pelé (80) is gevaccineerd: ’Een onvergetelijke dag’

De drievoudige wereldkampioen riep zijn landgenoten op hun waakzaamheid niet te laten verslappen tegenover de coronapandemie, die momenteel meer dan 1100 levens per dag eist in Brazilië.

„Vandaag was een onvergetelijke dag. Ik ben gevaccineerd!”, schreef Pelé op zijn Instagrampagina. Op een foto is hij met mondmasker te zien, met zijn duim omhoog terwijl iemand hem het vaccin toedient.”

Hij vervolgt: „De pandemie is nog niet voorbij, we moeten in discipline blijven leven met elkaar, om zo meerdere levens te redden. Blijf alsjeblieft je handen wassen en zoveel mogelijk thuis. Mocht je toch naar buiten gaan, doe dan je mondmasker op en hou afstand. Het gaat ook weer weg als we aan anderen willen denken en elkaar willen helpen.”