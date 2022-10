Benefietavond van Wesley Sneijder verwarmt Ondiep

Wat U Zegt

Stelling: WK-reis op kosten van Qatar onacceptabel

Vijftig Oranjefans gaan op kosten van Qatar naar het WK voetbal. De vlucht en het verblijf worden betaald. In ruil moeten zij positieve berichten over het WK verspreiden via social media en ‘beledigende’ reacties van derden rapporteren. Gaat dit te ver of niet?