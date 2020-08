Raemon Sluiter: ’Gewoon’ naar US Open kijken

Raemon Sluiter Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Waar het Billie Jean King National Tennis Center zo’n twee maanden geleden nog een tijdelijke opvangplek was voor coronapatiënten omdat er geen ruimte meer was in de New Yorkse ziekenhuizen, is het deze week weer ’gewoon’ het decor van de internationale tennistop. Dat ’gewoon’ had trouwens nog wel tussen iets dikkere aanhalingstekens gemogen, maar die kon ik zo snel niet vinden op het toetsenbord.