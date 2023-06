Van Dijk schaamt zich voor spel Oranje in eerste helft

Bondscoach Ronald Koeman wilde na het verlies van woensdag tegen Kroatië in de halve finale iets zien van eerherstel. Daar kwam het niet van. Italië leidde na 20 minuten al met 2-0. „Wel een beetje ja”, zei Van Dijk op de vraag of er nu reden is tot paniek. „We hebben deze week veel onderling gesproken. Dan mag dit niet gebeuren. We waren vaak te laat met druk zetten. Dat mag niet gebeuren. We moeten hier goed naar kijken. Zeker met het oog op de belangrijke interlands in september. We moeten dit zien als leermoment.”

Oranje ontvangt op 7 september Griekenland in de EK-kwalificatie. Drie dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Ierland. Deze drie landen lijken zich te moeten richten op de tweede plaats achter koploper Frankrijk.