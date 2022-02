Zian Flemming helpt Fortuna Sittard aan winst op sc Heerenveen

Na iets minder dan een kwartier zette Zian Flemming de thuisclub op voorsprong. Hij schoot een afgeslagen bal hard in. Amper een minuut eerder had Thom Haye bij zijn debuut voor Heerenveen aan de andere kant met een schot van ver nog de binnenkant van de paal getroffen. Vlak voor rust was Anthony Musaba dichtbij de gelijkmaker, maar hij stuitte na een solo op doelman Yanick van Osch.

In de 70e minuut liep Fortuna verder uit. Nu schoot Flemming fraai in na voorbereidend werk van Mats Seuntjens. Even eerder was Heerenveen al ontsnapt, toen Ben Rienstra in kansrijke positie over schoot. Met een goed schot was de ingevallen Amin Sarr nog dichtbij een doelpunt voor Heerenveen.

Tobiasen zat voor het eerst als interim-hoofdtrainer van Heerenveen op de bank, als opvolger van de vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen Johnny Jansen.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.