Jaap Stam eindelijk aan de slag bij FC Cincinnati

De oud-international van Oranje vloog onlangs samen met Gerard Nijkamp, de algemeen manager van Cincinnati, naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Maandag was de eerste volledige groepstraining in drie maanden tijd van de club, nog zonder Stam. De nieuwe trainer moest, in lijn met de voorschriften die nu gelden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, nog één dag in isolatie blijven.

"Ik heb er zin in, de hele FC Cincinnati-familie heeft er zin in", zei Nijkamp tegen Amerikaanse journalisten. "Maar vooral Jaap Stam zelf heeft er zin in. Hij kan niet wachten, ik moest hem zelfs een beetje kalmeren. Hij moet nog in zijn kamer blijven en de protocollen volgen. Dinsdag zal hij er voor het eerst bij zijn. Jaap zal geen revolutie teweegbrengen. Maar een nieuwe coach betekent nieuwe invloeden en een nieuwe aanpak."

De clubs uit de MLS gaan volgende maand naar Disney World in Orlando, om daar op een resort het seizoen te hervatten. Trainer Frank de Boer is ook weer begonnen bij zijn club Atlanta United. De twee Nederlandse coaches treffen elkaar binnenkort in de groepsfase van het toernooi in Orlando.