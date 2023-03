UCI schrapt Faulkner uit Strade-uitslag wegens dragen glucosemeter

Kristen Faulkner in Strade Bianche. Ⓒ ANP/HH

AIGLE - De Amerikaanse wielrenster Kristen Faulkner is haar derde plaats in de Strade Bianche kwijt. Op de website van de internationale wielrenunie UCI staat dat ze gediskwalificeerd is.