Lionel Messi maakt PSG met recordtreffer kampioen van Frankrijk

Lionel Messi zette PSG na bijna een uur op voorsprong. De Argentijn nam de bal mee op aangeven van Kylian Mbappé en rondde onberispelijk af. Het betekende de 496e goal van Messi in een van de vijf grote Europese voetbalcompetities. Daarmee schudt hij Cristiano Ronaldo af, die tot zaterdag samen met de hem recordhouder was met 495 goals.

Kevin Gameiro maakte in de 79e minuut gelijk. Hij scoorde in de rebound. De derde grote ster van PSG, Neymar, is al langere tijd geblesseerd.

De titel ten spijt beleeft Paris Saint-Germain geen florissant seizoen. Vooral de vroegtijdige uitschakeling in de Champions League tegen Bayern München drukte de stemming. Messi werd door de fans gezien als een van de schuldigen. De kans dat de vedette ook volgend seizoen nog in Parijs speelt lijkt uitermate klein.

Finalist Inter plaatst zich met zege op Atalanta weer voor CL

Internazionale mag komend seizoen opnieuw meedoen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De huidige finalist, die het over twee weken in Istanbul opneemt tegen Manchester City, won zaterdag in de Serie A de thuiswedstrijd tegen Atalanta met 3-2. Inter steeg naar de tweede plaats en is, met nog één speelronde te gaan, zeker van een plek bij de eerste vier.

Bekijk hier de derde treffer van Internazionale.

Romelu Lukaku was opnieuw trefzeker en is bezig aan een sterke periode. De Belg scoorde al in de 1e minuut, gevolgd door de 2-0 van Nicolò Barella in de 3e minuut. Mario Pasalic scoorde tegen het einde van de eerste helft tegen. Lautaro Martínez zorgde in de 77e minuut met de 3-1 voor de beslissing, al verkleinde de Colombiaanse invaller Luís Muriel met een fraai afstandsschot in blessuretijd nog wel de achterstand.

Denzel Dumfries speelde de gehele wedstrijd mee bij Inter, waar Stefan de Vrij in de 81e minuut inviel. Bij Atalanta, dat vijfde blijft en naar alle waarschijnlijkheid naast deelname aan de Champions League grijpt, hadden middenvelders Marten de Roon en Teun Koopmeiners een basisplaats.