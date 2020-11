Ruud Brood volgt Aleksandar Rankovic op bij ADO Den Haag

Rankovic, die samen met zijn assistent Richard Knopper het veld moest ruimen, lag niet op een lijn met Martin Jol, baas van het technisch hart van de club, en directeur Mohammed Hamdi. Op dit moment is ADO Den Haag terug te vinden op de zestiende plaats in de Eredivisie en werd er alleen gewonnen van VVV-Venlo.

’Slachtoffer van dubbele agenda’

Brood was afgelopen zomer ook al kandidaat bij ADO Den Haag voor de trainerspositie. Zijn laatste klus als hoofdtrainer dateert van eind vorig jaar, toen hij op de laatste dag van 2019 aan de kant werd geschoven door NAC Breda na een conflict met de directie. Brood voelde zich in Breda tegengewerkt door toenmalig algemeen directeur Luuc Eisenga en technisch directeur Tom Van den Abbeele. „Ik ben het slachtoffer van de dubbele agenda van de directie”, liet hij weten in een groot interview in De Telegraaf.

Bij de samenstelling van de selectie stoorde Brood zich aan de bemoeienissen van Van den Abbeele. „Het was louter het beleid van één man, een onervaren man: Van den Abbeele. Pas eind juli kreeg ik medezeggenschap. Er zijn spelers de revue gepasseerd die ik gelukkig voor mezelf en gelukkig voor de club heb kunnen tegenhouden. Eisenga en Van den Abbeele wilden op de stoel van de trainer zitten, overal direct of indirect inspraak in hebben. Eigenlijk heeft de directie gezegd: we hebben een ervaren trainer, maar die mag alleen coachen. Wij willen invloed op zijn trainingsschema, de speelwijze en de samenstelling van de selectie.”

Desondanks viel het ontslag Brood rauw op zijn dak, omdat de prestaties niet slecht waren. Voor zijn periode bij NAC was Brood werkzaam als assistent-trainer werkzaam bij PSV en als hoofdcoach bij NEC, Roda JC, RKC Waalwijk, Heracles Almelo, Helmond Sport en nogmaals NAC Breda.

